Kağıt toplayarak 3 çocuğunu okutuyor

Tokat’ta yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Güneş (40) geri dönüşüm malzemeleri toplayarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.

Kent merkezinde bir tekstil fabrikasında çalışırken işten ayrılan İbrahim Güneş, geri dönüşüm işine başladı. 2’si kız 3 çocuğunun okuması için gecesini gündüzüne katan Güneş, mahalle aralarında sokaklarda el arabası ile naylon, kağıt, plastik malzeme gibi malzemeler topluyor. Yaklaşık 15 yıldır İşini severek yaptığını söyleyen Güneş, alın teriyle para kazandığını fakat daha düzenli bir işinin olmasını arzu ettiğini belirterek, “Daha iyi bir işimin olmasını isterdim. Tokat’ta imkanlar böyle. Bize yeterince değer verilmiyor, gereken ilgi duyulmuyor. Sıfır atığı desteklemek istiyorlarsa bizim gibi insanlara da sahip çıkmaları gerekiyor ”dedi.

“Vicdanım rahat, işimi severek yapıyorum”

Günlük yaklaşık 14 saat çalıştığını belirten Güneş, “Soğuk, kar, kış, yaz, sıcak hiç fark etmiyor. Bir tane pikabım var. El arabamla doldurduğum malzemeyi, pikaba dolduruyorum, geri dönüşüm firmalarına veriliyorum. Alın terimle helalinden rızkımı çıkarıyorum. Vicdanım rahat, işimi severek yapıyorum. Çalışmak ayıp değil. İlk başlarda yadırgadım ama sonra baktım kimseden kimseye fayda yok. Tanıdıklarım beni biliyor ”diye konuştu.

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