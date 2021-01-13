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2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı

DHA

2020 yılında Tokat'ta kadın cinayeti yaşanmadı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TÜRKİYE'de, 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilden 1'i Tokat oldu. Kadın ve Demokrasi (KADEM) Tokat Temsilcisi Müjgan Arslan, kentte şiddetin önlenmesinde ve toplumsal zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesinde, verilen eğitim ve seminerlerin katkısının büyük olduğunu söyledi. Arslan, "Kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Biz de merkezine kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları ile yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık" dedi.
Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadın ise şüpheli olarak ölü bulundu. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti işlenmedi. Bu 12 ilden 1'i olan Tokat'ta ise verilen eğitim ve seminerlerin, kadın cinayetlerinin önlenmesinde etkili olduğu vurgulandı.
KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan, "Bu 12 ilin içinde Tokat'ın var olması bizi çok mutlu etti. Bu anlamda, kadına yönelik şiddete engel olmak adına devletimizin çıkardığı yasalar var. Devlet kurumlarımızın çok güzel çalışmaları var. Bununla beraber biz de merkezine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi almış bir sivil toplum kuruluşu olarak farkındalık ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kadınların yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması adına akademik faaliyetler, eğitim çalışmaları, farkındalık projeleri yürütmekteyiz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız eğitim faaliyetleriyle yaklaşık 10 bin kişiye ulaştık. Bu 10 bin kişinin çarpan etkisi ile bütün toplumda çok ciddi bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Bu eğitim faaliyetlerinin de bunda katkısı olduğuna inanıyorum" diye konuştu. 
'VİDEO KONFERANSLA PROGRAMLAR YAPTIK'
Paydaş kurumlar ile yaptıkları eğitimlerin Tokat'ta meyvesini aldıklarını söyleyen Arslan, "Yaptığımız eğitimlerde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük ortak paydaşlarımız ve onlarla ilkokuldan üniversiteye kadar toplumun her kesimine eğitim vermekteyiz. Paydaş kurumlarımızla beraber 2019 yılında bir takım eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu eğitim faaliyetlerinin neticesi olarak, kadın cinayetleri görülmedi. Yine 2020 yılında her ne kadar pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamamış olsak bile video konferans ve sosyal medya üzerinden eğitimlerimize devam ettik. 2019 yılında da 2020 yılında da şehrimizde kadın cinayetinin görülmemiş olması mutluluk verici. Bu durumun ülke genelinde de gerçekleşmesi arzumuz. Ne şehrimizde ne de ülkemizde sadece kadının değil, hiçbir canlının şiddet görmediği yarınlara uyanabilmektir amacımız" dedi. 
'TOKATLI OLARAK GURUR DUYDUM'
Tokat'ta geçen yıl kadın cinayeti işlenmemesi kentte yaşayanları da mutlu etti. Kuaförlük yapan Fatma Ser, "Tokat halkı olarak bununla çok gurur duyduk. Umarım bu başarılarla devam ederiz. Kadına şiddete 'hayır' diyor ve halkımızı tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye'de kadına şiddet olaylarının azalmasını ümit ettiğini dile getiren esnaftan Büşra Babacan ise "Tokat´ımızda böyle bir şeyin olmaması bir kadın olarak mutlu ediyor. İnşallah Türkiye'de de genel olarak kadın cinayetleri olmaz. Kadınlar çok değerlidir. İslam'da da ahlak seviyesinde de kadınlar her zaman ön plandadır" diye konuştu.
'TOKATLI ERKEKLER DUYARLI'
Tokatlı erkeklerin kadınlar konusunda duyarlı olduğunu söyleyen Mesut Yılmaz ise "Tokat'taki erkekler bu konuda bilgili ve donanımlı olduğu için bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, emniyetin verdiği hizmetlerden ve eğitimlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biz Tokat olarak bu konuda elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Kadınlara çok iyi niyetli ve düzgün yaklaşıldığını düşünüyorum. Olgun insanlar olduğumuz için bu kadına yönelik şiddet konusunda daha çok temkinliyiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-01-13 09:44:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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