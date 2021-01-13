Tokat’ta şiddetli rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi

Tokat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, evlerde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kent merkezi Esentepe Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sayıbaş sitesinin çatısından rüzgarın etkisiyle kopan parçalar çevreye saçıldı. Çatıdan düşen kiremit parçaları yüzünden birçok arabada maddi hasar meydana geldi. Mahmutpaşa Mahallesinde ise bir evin çatısından uçan parçalar karşı apartmanın camlarından içeri girdi. Maddi hasarla atlatılan fırtınada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarşamba pazarında tezgah açan esnaflarda fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı.

Apartman sakinlerinden Nuriye Kılıç, deprem oldu zannettiklerini ifade ederek, “Bir anda ortalık toz duman oldu. İlk defa böyle korkunç bir şey yaşadık. Ne olduğunu anlamadık. Camlar kırıldı, perdeler indi” diye konuştu. Yaklaşık yarım saat etkili olan rüzgarın ardından hayat normale döndü.

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