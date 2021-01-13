Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

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Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT (DHA)TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle TokatSivas kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte, öğleden sonra görülen karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, TokatSivas kara yolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kara yolu üzerinde üç noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. TokatSivas kara yolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kalan ağır tonajlı araçlara Karayolları ekipleri yardım etti. Yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-01-13 21:50:47



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