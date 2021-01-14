Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinden ayak kontrollü musluk  



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, su israfını önlemek, koronavirüsten korunmak ve teması en aza indirmek için ayak kontrollü musluk düzeneği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen sistemin, seri üretimi yapılarak, kentteki okullarda kullanılması planlanıyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, kuraklıkla mücadelede su israfını önlemek ve aynı zamanda pandemi sürecinde ortak alanlardaki teması en aza indirmeye yardımcı olmak amacıyla ayak ile kontrol edilen musluk düzeneği projesi hazırladı. Hazırlanan proje İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile hayata geçirildi. Proje kapsamında yapılan ayak kontrollü tasarruf musluğu düzeneği test aşamasını geçti. Ürünün, seri üretimi yaparak il genelindeki okullarda kullanılması planlanıyor.

'PATENT ALMAK İÇİN BAŞVURULARIMIZI YAPACAĞIZ'

Dünyanın olumsuz bir süreçten geçtiğini söyleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Hem Kovid-19 salgının hem de kuraklığın insanlığı, tüm dünyayı olumsuz etkilediği bir süreçten geçiyoruz. Su tasarrufu kuraklıkla en önemli mücadele yöntemidir. Salgınla mücadelede de temasın azaltılması ve temizlik yine çok önemli mücadele yöntemleridir. Öğrencilerimizin bu bilinçle bu çalışmayı gerçekleştirmiş olmaları gurur verici. Bu temassız musluğumuz ile öğrencilerimizin el teması azalıyor. Böylece salgınla da teması sıfıra indirmiş oluyoruz. Hem de gereksiz su kaybı önleniyor. Ciddi manada su tasarrufu sağlamış oluyoruz. İnşallah kısa sürede bu çalışmayı seri üretime geçirerek tüm okullarımızda uygulamayı düşünüyoruz. Türkiye genelinde de uygulanabilecek bir projedir. Ürünümüz ile de ilgili patent başvurusu için hazırlıklara başladık" dedi.

'MESLEK LİSELERİMİZ, MEMLEKET MESLESİNİN ÇÖZÜM MERKEZLERİ'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon hedefleri içerisinde güçlü mesleki eğitim olduğunu ifade eden Küçükali, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ve Bakam Yardımcımız Mahmut Özer'in çok büyük destekleri ile ilimizdeki atölyeleri güçlendirdik. Ben şunu iddia ediyorum. Meslek liselerimiz, memleket meselesinin çözüm merkezleridir. Ben bu çalışmayı gerçekleştiren öğrencilerimize, memleketimizin yüz akı öğretmenlerimize ve okul idaremize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projede görev alan okulun makine teknolojileri bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Yasin Kaşıkeman, "Yaptığımız hem koronavirüs ile alakalı hem de şuan bir kuraklık dönemindeyiz. Sularımız tükenmek üzere, seviyeleri çok düştü. Sularımızı tedbirli kullanarak tasarruf sağlamak için böyle bir proje yaptık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL

2021-01-14 08:20:54



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