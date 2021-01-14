Fırtınaya dayanamayan çam ağacı böyle devrildi

Tokat’ta fırtınaya dayanamayan çam ağacının okul bahçesine devrilmesi güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat’ta geçtiğimiz gün etkili olan fırtınada birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Genç bir kadının üzerine duvar devrilmesi sonucu yaralandığı fırtına evi işyeri ve araçlarda maddi hasara neden oldu. Fırtınanın şiddeti güvenlik kamaralarında gözler önüne serildi. Plevne Anadolu Lisesi önünde bulunan çam ağacının devrilme anı saniye saniye görüntülere yansıdı. Yıkılan çam ağacı duvarının üzerine devrildiği anlar fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Okul dışında park halinde bulunan iki otomobilde ise şans eseri hasar oluşmadı. Çam ağacının üst dalları iki aracın arasına denk geldi. Pandemi nedeni ile okulların kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

Okul çalışanlarından Ramazan Çabuk, yaklaşık 50 yıllık çamın fırtınaya dayanamayarak yıkıldığını kaydetti. Sert rüzgar nedeniyle çamın devrildiğini belirten Çabuk, “Rüzgar nedeni ile insan dışarı çıkmaya korkuyordu. Biranda çamın devrildiğini gördük. Şans eseri okul bahçesinde kimse yoktu. Küçük çaplı maddi hasarla atlattık” diye konuştu.

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