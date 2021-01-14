Şiddetli rüzgarda sedir ağacının devrilme anı kamerada



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgarda Plevne Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 50 yıllık sedir ağacı devrildi. Ağacın devrilme anı kameralara yansıdı. Lisenin müdürü Ülkü Taşar, ağacın Tokat Belediyesi'ne teslim edileceğini ve ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacaklarında kullanılacağını söyledi.

Kent genelinde dün başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle, Plevne Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 50 yıllık sedir ağacı devrildi. Sedir ağacının devrilme anı ise okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bahçe duvarlarında zarar oluştu.

Plevne Lisesi Okul Müdürü Ülkü Taşar, ''Okulumuzun 50 yıllık sedir ağacı devrildi. Okulumuz ile özdeşleşmiş ağaçtı. Diğer ağacımız duruyor. Bizi sevindiren olay bir can kaybına sebep olmaması Covid tedbirleri kapsamında okulumuzda öğrencimiz yoktu. Okul duvarımızda hafif çapta bir zararımız var. Ağacımız Tokat Belediyemize teslim ederek, fakir ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere vereceğiz'' dedi. FOTOĞRFALIDHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-14 15:17:01



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