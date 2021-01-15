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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP, HDP'nin kapatılması için Yargıtay'ın hareket geçmesini bekliyor

İHA

MHP, HDP'nin kapatılması için Yargıtay'ın hareket geçmesini bekliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, HDP'nin kapatılması için harekete geçilmesini beklediklerini dile getirerek, "HDP'nin kapatılmasıyla ilgili öncelikli yetki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte Reşadiye ilçesinde temaslarda bulundu. İlçe teşkilatını parti binasında ziyaret ederek MHP'li Bulut, daha sonra Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, STK temsilcilerini makamlarında ziyaret etti. Reşadiye esnaflarını da ziyaret ederek sohbet eden MHP'li Buut, gündeme ilişiklin konularda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi ile ilgili sorulara MHP'li Bulut, “Milletin iradesiyle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanına sözde sıfatı yakıştırıyor. Bu ne demektir? ‘Cumhurbaşkanı her ne kadar resmiyette bu sıfata sahip olsa da biz onu Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyoruz’ demektir. Bu toplumun bilinçaltına çok tehlikeli mesaj vermektir. Cumhurbaşkanı oy veren vermeyen ülkemizde ki her bir yurttaşımızın Cumhurbaşkanıdır. Böyle kabul etmek zorundayız. Devletin tekliğini ve milletin birliğini temsil eder. Dolasıyla bu şekilde anayasaya uygun yapılmış seçimlerle ortaya çıkmış demokratik bir neticeyle ülkenin başına geçmiş olan Cumhurbaşkanını tartışmaya açmak kimseye bir şey kazandırmaz. Sadece demokrasi geleneğimize yönelik büyük bir saldırı olduğu gibi, milletimizin aklını karıştırmaya yönelik iyi niyetli olmayan bir teşebbüstür. Bunu öyle görüyor ve öyle değerlendiriyoruz” şeklinde cevap verdi.

"HDP'nin kapatılması" çağrısı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' şeklinde çağrısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Bulut, "Bu konuda öncelikli yetki HDP nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ki bir yetki. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’nin kapatılmasına ilişkin bir iddianame tanzim etme yetkisi var. Genel başkanımız bu konuda bir çağrı yaptı. İkincil olarak yetkili merciler bu konuda bir adım atmazlarsa siyasi partiler kanundan kaynaklı yetkimizi kullanmak suretiyle MHP’nin de böyle bir başvuru yapma imkanı var. Bu konuda da partimiz hazırlıklarını sürdürüyor." dedi.

"Devlet ortaya bir irade koymak suretiyle mutlaka tecelli ettirmeli"
MHP'li Bulut, terör örgütü propagandası yapan HDP'nin kapatılması için yapılan çağrı doğrultusunda adım atılmasını beklediklerini ifade ederek, "HDP’nin kapatılmasına ilişkin genel başkanımızın çağrısı önemli bir çağrı. Terörle arasına hiçbir mesafe koyamayan, TBMM’de adeta meclisi kilitlemek ve terör propagandası yapmak üzere kurulan bir siyasi anlayıştan başka bir şey ortaya koyamayan bu yapının, bu eylemlerinin, söylemlerinin, tavrının toplumu terörize etmek konusunda üst üste gerçekleştirmiş olduğu çağrının, terörü, teröristi, terör örgütünü öven, suçu ve suçluyu öven bu anlayışının mutlak ve mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yanıtsız bırakılmaması için devletin bir adım atması gerekiyor. MHP’nin çağrısı bu. Dolayısı ile bu eylem ve söylemlerin her birisinin mutlaka ve mutlaka anayasal düzende bir karşılığının olduğunu devlet ortaya bir irade koymak suretiyle mutlaka tecelli ettirmeli. Genel başkanımızın çağrısı bu şekilde okunmalı. Burada da genel başkanımızın söylem ve açıklamaları ile de bu konudaki kararlılığını hemen hemen her gün yinelemeye devam ediyor. Bizde Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partilileri, bu memleketin evladı olarak, sabah akşam terör örgütü propagandası yapan tüm siyasetini kandil güdümlü, kandilin kumandası ile hayata geçiren bu yapının hala Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden bu derece bir parayı alması ve böyle bir gelir elde etmesi karşısında kesinlikle devletin çok somut, ciddi bir adım atmak suretiyle bu örgütsel yapıya gerekli yanıtı vermesi gerektiği inancındayız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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