Tokat'ta kar yağışına oyun havasıyla kutlama

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışını görenler sokağa inip müzik eşliğinde oynadı.

Gece başlayan kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 3 santimetreye ulaştı. Kentte gece pencereden kar yağışını görenler sokaklara inerek oyun havası eşliğinde kutlama yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı. Kar yağışı sonrası Belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de yol temizleme çalışmalarına başladı. İl genelinde ise 50 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-18 10:31:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.