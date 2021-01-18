Kısıtlamada ava çıkanlara ceza yağdı

Tokat’ta kısıtlamanın uygulandığı hafta sonu ava çıkan 5 kişiye 20 bin 965 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kısıtlamanın olduğu hafta sonu uygulama yaptı. Merkeze bağlı Çamlıbel Devlet avlağı ve Alan köyü mevkiinde yapılan av koruma kontrollerinde usulsüz avlama yapan 5 kişi tespit edildi. Şahıslara kaçak avlanma, maske takmamak ve kaçak avlanmaktan dolayı kişi başı 4 bin 193 lira olmak üzere toplam 20 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.