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Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı

DHA

Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpıp, takla atarak devrilmesi sonucu 2 yaşındaki Zeynep Altınsoy hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Altınsoy (36) yönetimindeki 60 ABA 789 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı, takla atarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Sevilay Altınsoy (36), çocukları Ahmet Emin (7) ve Zeynep Altınsoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Altınsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-01-18 17:50:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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