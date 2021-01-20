Hayırseverler getiriyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayırseverlerin getirdiği giysiler belediye ekipleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Erbaa Belediyesinin ‘sanma bir giysi önemsiz, yüzler gülecektir eminiz’ sloganı ile başlattığı kampanya hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Erbaa halkının yoğun destek olduğu giysi kampanyasında biriken giysiler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından belirli aralıklarla toplanıyor. Toplanan giysiler tek tek elden geçip kullanılacak olanlar ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor. Giyilmek üzere hazır hale getirilen giysiler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanlar tarafından ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Yaptığımız bu anlamlı çalışma hemşerilerimizin yoğun desteği ile devam ediyor. Bizler ise bu güzel kampanyaya aracı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kış şartlarında kampanyamıza destek olarak ihtiyaç sahibi insanlarımızın hayır dualarını alan hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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