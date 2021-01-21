Soğuk hava onları etkilemiyor, kışın tişörtle çalışıyorlar

Yaz aylarında fırın karşısında güçlükle çalışan fırıncılar, kış aylarında tişörtle çalışabilmenin avantajını yaşıyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarını eksi değerlere düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Dışarıda çalışmak zorunda olanlar zor günler geçirirken, kış mevsiminde en çok fırıncılara avantaj oldu. Yaz aylarında sıcak havalarda fırını karşısında çalışırken zorlanan fırıncılar, kış mevsimi ile birlikte daha rahat çalışmaya başladı. Yazın boncuk boncuk ter döken pideciler soğuk havalarda tişörtle çalışmanın rahatlığını yaşıyor. Tokat'ta yaklaşık 40 yıldır fırında çalışan Kerem Karadağ, kış mevsiminde dışarıdaki soğuğu hissetmediklerini kaydetti. Pide yaptıkları fırında kış aylarında çalışmanın avantajını yaşadıklarını belirten Karadağ, “Bu mevsim biz fırıncılar için iyi. Ama bizlerde yazın fırın başında terliyoruz. Dışardaki insanlar daha rahat oluyor” dedi.

Dışarıda hava sıcaklıkları eksi 10 derece iken fırın karşısında 30 derecenin üzerinde sıcakta çalıştığını belirten Karadağ, “Kışın bizim için avantaj oluyor. Şuanda fırında çalışmaktan memnunuz, terlemiyoruz. Rahat rahat çalışıyoruz” diye konuştu.

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