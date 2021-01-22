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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin üzerinde kanepe taşıdı

DHA

Otomobilin üzerinde kanepe taşıdı


TOKAT'ın Zile ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan otomobil görenleri şaşırttı.Zile ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Muhsin Yacıoğlu Parkı civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntü Dökümü:-Otomobilin görüntüsü-Üzerinde kanepe ile gidişiHaber:Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE, (Tokat) (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Tokat
2021-01-22 10:49:44

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