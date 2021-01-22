Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zile'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Muhsin Yacıoğlu Parkı yakınlarında, otomobil üzerinde kanepe taşıyan sürücüyü görenler, şaşırdı. Otomobil sürücüsünün tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-01-22 10:56:42



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