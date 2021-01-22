Turkuaz çinili Gök Medrese'de restorasyon



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, turkuaz çinileriyle dikkat çeken, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan Gök Medrese'nin restorasyonuna başlandı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Medrese, turkuaz renklerin olduğu çinileriyle Türkiye'deki ender yerlerden biridir" dedi.

Kentte Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda, Taşhan yakınında bulunan ve 1277 yılında Muineddin Pervane Süleyman tarafından yaptırılan Gök Medrese, restorasyona alındı. Anadolu Selçuklu mimarisinin ve sanatının en belirgin özelliklerini taşıyan Gök Medrese; 2 katlı, 2 eyvanlı, ortası açık avlulu ve revaklı plan tipindeki eser, çini ve altın süslemeleri ile dikkat çekiyor. Ana eyvanında ayrıca zemini kıvrık dallardan oluşan çini Ayet-el Kürsi bordürü yer alıyor. Osmanlılar zamanında 18'inci yüzyıla kadar medrese, bimarhane ve bir odası türbe olarak değerlendirilirken, daha sonra şifahane ve göçmen barınağı olarak kullanıldı.

AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ile Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'tan bilgi aldı.

Tokat'ın Türkiye'de en fazla tarihi esere sahip illerden olduğunu söyleyen AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, "Tokat'taki tarihi eser ve vakıf eserlerinin sayısı İstanbul'dan sonra en zengin bölgedir. Gök Medrese bizim için gerçekten çok önemli bir şaheserdir. Burası darüşşifa olarak yapılmasına rağmen Gök Medrese denmesinin nedeni iç avluya bakan öndeki duvarlarında turkuaz renklerinin olduğu çinilerinin Türkiye'deki ender yerlerden biri olmasıdır. Turkuaz malumunuz bir Türk rengidir, bir Türk dokunuşudur. İşte daha Selçuklular döneminde dahi bu güzel şaheserin içinde turkuaz renkli çinilerin olduğunu göreceksiniz. Bunların da restorasyonu yapılmış olacak. Bunlar da tarihimize kazandırılmış olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-22 14:21:28



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