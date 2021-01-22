Tokat'ta 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişi tedaviye alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-22 16:22:34



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