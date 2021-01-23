Tokat’ta maske takmayanlara ceza yağdı

Tokat’ta, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 6 şahsa 5 bin 400 lira ceza uygulandı.

Tokat’ta il genelinde eş zamanlı olarak yapılan güven huzur uygulamasında korona virüs önlemlerine uymayanlara ceza yağdı. Yapılan uygulamada karantina kuralını ihlal eden 1 şahsa 860 lira, maske takmadığı tespit edilen 6 şahsa 5 bin 400 lira ceza kesildi. Ayrıca yapılan uygulamada trafik yönünden eksikliği tespit edilen 22 araç sürücüsüne 17 bin 632 lira idari para cezası uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. Uygulama ile ilgili genel toplamda 29 şahsa 23 bin 892 lira idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

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