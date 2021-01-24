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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de eşi benzeri olmayan kayak takımı görenleri şaşırtıyor

İHA

Türkiye’de eşi benzeri olmayan kayak takımı görenleri şaşırtıyor

Tokat’ta gürgen ağacından üretilen ipli kayak takımları görenleri şaşırtıyor.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yöre sakinlerinin uzun yıllardır kullandığı kayak takımları dikkat çekiyor. Gürgen ağacından yapılan kayak takımında kara lastik ayakkabıdan ayak takma yeri bulunuyor. Kayak sopası yerine ise kayakların ucuna takılan ipler kullanılıyor. Vatandaşlar, ’ipli kayak’ adını verdikleri kayak takımları ile kaymanın tadını çıkartıyor. Uzun yıllardır ilçede karlı kaplı tepelerde ipli kayakla kayan vatandaşlar, yaklaşık 6 yıldır da kayak merkezinde kaymanın heyecanı yaşıyor.

"Türkiye’de bu kayak takımının eşi benzeri yok"
İlçe sakinlerinden Saffet Gümüş, atalarından kalan kayak takımları ile yöre insanının uzun yıllardır kayak yaptığını söyledi. İlçede 7’sinden 70’ine herkesin ipli kayağı kullanabildiğini ifade eden Gümüş, “Türkiye’de bu kayak takımının eşi benzeri yok. İpli kayakla kaymak isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Bu kayak takımını ilk defa görenler şaşırıyor” dedi.
Doğan Şen ise çocukluk yıllarından bugüne ipli kayak takımları ile kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, ipli kayaklarının tarihi bir değerleri olduğunu belirterek, “Yıllardan beri dedelerimizin kullandığı kayak takımı bunlar. Bu kayak takımları ile bende yıllardır kayak yapıyorum. Kayağın tarihi bizim ipli kayaklarda saklı gibi. Belki de kayak bu ipli kayaklardan sonra modern kayağa dönüştü” diye konuştu.
Gürgen ağacından yapılan kayakların kendileri için tarihi bir değer olduğunu belirten Başkan Tunçel, ilçede her yaştaki insanın bu kayak takımlarını rahatça kullanabildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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