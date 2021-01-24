Tokat'ta başkandan kısıtlamada güvenlik güçlerine kestane ikramı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kısıtlamada görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, sıcak kestane ikram etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü. Kentte gece eksi 4 dereceyi bulan soğuk havada görev yapan polis, bekçi, zabıta ve itfaiye ekiplerini ziyaret eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu sıcak kestane ikram etti.

Görevlilerin vatan için kutsal bir görevi ifa ettiklerini söyleyen Başkan Eroğlu "Gece gündüz nöbettesiniz. Hayatın her anında bizlerin güvenliğini sağlayan, her şartta ve durumda görev yapan güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Belediye olarak bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte onların bir nebze olsun içini ısıtmak, hal ve hatırlarını sormak amacıyla kestane hazırladık. Onlar bizlerin soğuk kış günlerinde evlerimizde huzurla oturmamızı sağlıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-01-24 15:26:35



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