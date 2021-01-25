Kayıp yaşlı adamdan 7 gündür aranıyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 7 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

Niksar ilçesine bağlı Çimenözü Köyünde yalnız ikamet eden 76 yaşındaki Mustafa Duman, 18 Ocak 2021 günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden 15, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğünden 15 polis, 30 kişilik ANDA Arama Kurtarma gönüllüleri, jandarma ve Samsun’dan getirilen kadavra arama köpeği ve eğitmenleri ile birlikte 65 kişiden oluşan ekip, kayıp yaşlı adamın köyünün yakınlarındaki bölgelerde arama gerçekleştirdi. Ormanlık alanda drone ile de arama yapılırken, çalışmalarda herhangi bir emareye rastlanmadı.

Arama çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi.

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