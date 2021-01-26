Koşarak veterinere götürdü, ama yavru köpeği kurtarılamadı

Tokat’ta bir genç hastalanan yavru köpeğini koşarak veterinere götürdü ama köpek kurtarılamadı.

Reşadiye ilçesinde yaşayan Samet Çetin'in (18) yavru köpeği aniden rahatsızlandı. Çetin, kucağına aldığı yavru köpeğini 1 kilometre mesafedeki veterinere götürdü. Koşar adımlarla yürüyen gencin o anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı. Soluk soluğa kalan Çetin, “Şırınga ile su verecektim. Hareket etmemeye başladı. Ondan sonra aldım koşarak veterinere getirdim” dedi.



Yavru köpek kurtarılamadı

Köpeği muayene eden Veteriner Hekim Burak Bice ise yavru köpeğin ölümcül olan gençlik hastalığına yakalandığını söyledi. Bice, “Gençlik hastalığı genelde yüzde 7080 öldürücü oluyor. Maalesef organ yetmezliğine bağlı ölüm gerçekleşiyor" diye konuştu. Üzücü haberi alan genç bir süre köpeğinin başında çaresizce bekledi. Ölen yavru köpek sahibi tarafından evinin bahçesine gömüldü.

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