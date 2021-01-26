Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumları iyi

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 5 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavileri normal şekilde devam ediyor. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-01-26 14:16:12
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