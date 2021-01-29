Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanılıyor

– Tokat’ta halk arasında Sivri Tekke olarak bilinen Moğol emirinin Esentimür türbesi evliya türbesi sanılıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan türbe ilginç mimari yapısının yanı sıra tarihi ile dikkat çekiyor. Tarihi kaynaklara göre türbe 1243 yılında Kösedağ Savaşı’yla Anadolu’ya gelen ve uzun yıllar Anadolu’da kalan Moğal emirlerinden Nureddin bin Esentimur’a ait. 1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emirinin vefatından sonra yapılan türbenin zamanla evliya mezarı olarak algılanması nedeni ile dua edenler oluyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Serdar, türbenin 1314 yılında vefat etmiş olan Moğol emiri Nurettin bin Esentimur adına yapılmış olduğunu söyledi. 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların Anadolu coğrafyasına yerleştiklerine dikkat çeken Serdar, “Tokat bölgesindeki Kazova'yı Moğollar bir kışlık merkez olarak kullanmışlar ve Tokat'ta yer almışlardır. Malumunuz da 1314 yılında Nurettin bin Esentimur vefat edince buraya gömülmüş ve bu türbe üzerine inşa edilmiştir. Türbenin yapısına baktığımızda Anadolu coğrafyasındaki türbelere benzerlik göstermesine rağmen daha ziyade Karahanlı coğrafyasındaki türbelerin benzeridir. Çünkü yapıda mimari tarzı Anadolu coğrafyasından daha çok Horasan ve Maveraünnehir Bölgesine ait yapılara benzerlik gösteriyor” dedi.



“İlmi ya da dini sınıftan biri olduğu yönünde bir kaynak yok”

Serdar, tarihi kaynaklarda tekkede mezarı bulunan şahsın bir emir yani askeri bir şahıs olduğu hususunda bilgilerin mevcut olduğunu belirterek, “Onun ilmi sınıfta ya da dini sınıftan biri olduğu yönünde bir kaynak yoktur. Zaten kendisi hakkında çok fazla bir kaynak da yoktur. Müslüman olduktan sonra ismi Nurettin olmuştur. Müslüman bir kişidir ama evliya ya da Allah dostu bir kişi olduğunu bizler bilemeyiz. Onu Allah bilir. Kaynaklarda da bu hususta herhangi bir bilgi yoktur” diye konuştu.



"Kimi Moğol hükümdarı olduğunu söylüyor, kimi mübarek insan diyor"

Tekke yanında uzun yıllardır taksicilik yapan Abdullah Gül, tekkede yatan kişiyle ilgili çok fazla bir bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, Burada yatan kişinin kimi Moğol hükümdarı olduğunu söylüyor, kimi mübarek insan diyor. Burayla ilgili tarihçilerden bir bilgi verilmesini bekliyoruz. İnsanlar buraya gelip dua ediyorlar, mum yakıyor. Perşembe Cuma günleri gelen çok oluyor” dedi.

Esnaf Atilla Ertuğrul Toga ise tekkenin Müslüman olan bir Moğol hükümdarının mezarı olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Ama bir şeyh veya evliya değil. Müslüman olduğu için ruhunu 3 İhlas 1 Fatiha suresi okunabilir. Ama hürmetimiz Müslüman olduğundan dolayı ruhuna okuruz. Ama bir beklenti içine girmek ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.



Sivri Tekkenin tarihi

Kültür Partalında yer alan bilgilere göre 1314 yılında vefat eden Emir Nureddin İbni Esentimur adına inşa edilen türbe 1935 yılında restore edilmiştir. Türbe kesme taştan, kare mekan üzerine tuğladan örülmüş sekizgen yıldız planlı pramidal bir külahla örtülüdür.

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