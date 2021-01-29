Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT´ta kavşakta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. İçerisindeki 5 kişi dışarı çıkarak kendilerini kurtardı.

Olay, Niksar ilçesinde bir hafta önce akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevi kavşağına trafik ışıklarında duran otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Otomobil içerisinde bulunan 5 kişi kendileri araçtan dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-01-29 14:59:37



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