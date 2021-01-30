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Berberden 3 boyutlu saç tıraşı hizmeti; Mesut Özil'in portresini başına işletti  

DHA

Berberden 3 boyutlu saç tıraşı hizmeti; Mesut Özil'in portresini başına işletti  


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta berber Ahmet Yıldırım (30), müşterilerin saç tıraşlarını istek üzerine 3 boyutlu resimler şeklinde yapıyor. Yıldırım, tıraşta genellikle Tokat'ın tarihi, kültürel değerlerini yansıtan görselleri kullanırken, müşterin isteklerine göre de saça şekiller veriyor. Yıldırım, son olarak Fenerbahçe'ye transferi ile büyük yankı uyandıran Mesut Özil'in portresini, hayranı olduğu Fenerbahçeli taraftarın başına işledi.
Kent merkezinde 15 yıldır kuaförlük yapan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Yıldırım, müşterilerin istekleri doğrultusunda başlarının arka kısmındaki saçlarına 3 boyutlu resim ve figürlerden oluşan tıraş yapıyor. Kentin tarihi binalarının yanı sıra portre, hayvan figürü gibi objeleri tıraşla ortaya çıkaran Yıldırım'ın yeteneği ilgi çekiyor. Yıldırım, son olarak Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşma yapan Mesut Özil'in portresini, hayranı Tarık Güneş'in başına işledi. 
'KALEMLE BOYADIĞIMI DÜŞÜNDÜLER AMA TAMAMEN SAÇ'
Mesleğini 15 yıldır yaptığını, 3 yıl önce de kendi iş yerini açtığını belirten Ahmet Yıldırım, "3 yıl kadın kuaförlüğü, 9 yıl da erkek kuaförlüğü yaptım. Şu anda da yapmaya devam ediyorum. Kara kalem çizimlerine küçüklüğümde meraklıydım. Okulda da evde de resim çiziyordum. Bu kara kalem çizimlerimi mesleğime yansıtmak istedim. Talep olduğu sürece gerek hayvan figürlerini, doğa, manzara ve Tokat'ın da kültürünü tarihini sevdiğim için tarihi eserlerini saçlara çizmeye başladım. Sosyal medyada rağbet ve talep gördü. Bunun üzerine de böyle bir çalışma yaptık. Devam ettirdik. İnsanlar ilk başta inanmadı. Kafayı kazıtıp, kalemle boyadığımızı düşündüler. Ama onun öyle olmadığını, makineyle yaptığımızı, tıraş yaparak oluşturduğumuzu gösterdik. Biz istenen figürleri tıraş makinesi ile saça çiziyoruz. Gördüğünüz görseller tamamen saçtır, boya yoktur" dedi.
'MESUT ÖZİL'İN PORTRESİNİ YAPMAK ZOR OLMADI'
Bu uygulamanın zor iş olduğunu söyleyen Yıldırım, "Uzun süre çalışılması gereken bir sanat. Normalde resim çizen bir vatandaş kuaföre gelip bir saçı kesemez. Çünkü berberlik eğitimi de olması lazım. Berber olan insanda resim sanatı yoksa bu işi zor yapar. Altyapının sağlam ve eğitimini alması lazım. Kara kalem eğitimi alması lazım. Makine ile beraber çizim yapması için kara kalem çalışması yapması lazım. Çalışmalarımız ortalama yarım saat ile 1 saat arası oluyor. Yaptığımız çalışmaya göre değişiyor. 3 boyutlu olursa biraz daha uzun sürüyor. Yapı tarzı işler olursa onlar daha kısa sürüyor. Ama portre çalışmaları uzun sürüyor. Daha önceden bu tarz işler yaptığım için Mesut Özil'in portresini çizmek benim için zor olmadı. Çizdik, başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaş da sevindi çizebildiğimize. Fenerbahçe hayranı olduğunu söyledi. Mesut Özil'in gelişini bu şekilde kutlayacağını söyledi. Sosyal medyadan görmüş bizi, biz de yardımcı olduk" diye konuştu.
MÜŞTERİLER MEMNUN
Fanatik Fenerbahçeli olduğunu belirten ve Mesut Özil portresi tıraşı yaptıran Tarık Güneş (19), "Sosyal medyada gezinirken kuaför Ahmet Yıldırım'ın paylaşımını gördüm. Mesut Özil yeni geldi, transferi yeni yaptı. Ben de Fenerbahçeli olduğum için böyle bir şey aklıma geldi ve yaptırmak istedim" dedi.
Kent merkezinde bulunan, Selçuklu dönemi eseri Hıdırlık Köprüsü'nün figürünü saçına yaptıran Mehmet Gedik (22) ise "Sosyal medyada gezinirken burayı gördüm ve adresini aldım. Tokat'ı sevdiğim için geldim ve yaptırdım. İlk defa yaptırdım. İnsanların tepkisi ne olur bilmiyorum ama ben sevdiğim için yaptırdım. İsterlerse onlar da yaptırabilirler" diye konuştu.
Tıraş olmaya gelen Saffet Belene de "Ben de geldim, gördüm, şaşırdım. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Mükemmel bir şey yapmış. Çok güzel yapmış. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Olsaydı toplum baskısı, baba baskısı ile yaptırmazlardı. Ama çok güzel bir şey yapmış. Resmini koy, ensesine çizsin o kadar şahane bir şey" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-01-30 09:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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