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Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı

DHA

Tokat'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı, yolda kalanlara Kızılay ekiplerince kumanya dağıtıldı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kar ve tipi nedeniyle TokatSivas karayolu Çamlıbe geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kardan dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kumanya dağıtıldı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı, TokatSivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kardan dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanlığı ve Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kumanya dağıtıldı. TokatSivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel Geçidi'nde ise yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
'MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN KUMANYA DAĞITIYORUZ'
Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu, "TokatSivas karayolunda kar yağışı nedeniyle ağı tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bizde emniyetten aldığımız bilgi çerçevesinde AFAD Tokat İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Tokat Şubesi olarak yolda kalan araç şoförlerine mağdur olmamaları için kumanya dağıtımı yapıyoruz. Sabah saatlerine kadar burada bekledikleri için kumanya desteği veriyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-01-31 03:26:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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