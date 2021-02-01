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Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının 5'inin karantinası bitti

DHA

Tokat'ta, mutasyonlu koronavirüs hastalarının 5'inin karantinası bitti


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, mutasyonlu koronavirüs taşıyan 10 hastadan 5'nin karantina süresi tamamlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 11 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların 5'inin karantina süresi tamamlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi.DHA-Sağlık Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-02-01 11:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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