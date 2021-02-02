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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, MHP'li başkanları kabul etti

İHA

Bakan Kurum, MHP'li başkanları kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un MHP'li belediye başkanlarının projelerine ve çözüm bekleyen sıkıntılarına karşı ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizin, şehirlerimizin, kasabalarımızın topyekûn kalkınması için birlikte çalışacağız ve başaracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut ve Tokat’ın MHP’li Belediye Başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Ziyarette belediye başkanları taleplerini ve projelerini tek tek Bakan Murat Kurum’a iletti. Milletvekili Bulut, belediyelerin tüm hizmet taleplerini dikkatle dinleyen ve katkılarını esirgemeyen Bakan Kurum’a teşekkür etti.

“Belediyelerimizin sıkıntılarına çözüm yolu aradık”
Yerel yönetimlerin daha iyi ve verimli çalışmaları açısından merkezi yönetimle uyumunu dile getiren Bulut, “Tokat’ta görev yapan partimize mensup İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve kıymetli bürokratlarımızın misafiri olduk. Belediyelerimizin tüm hizmet taleplerini dikkatle dinleyen ve katkılarını esirgemeyen Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçe ve Beldelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Topyekün kalkınmayı birlikte sağlayacağız”
Türkiye’de iç göçü önlemenin, ülkenin her tarafına eşit ölçüde hizmet sunumunun en önemli ayağının yerel yönetimler olduğunu belirten MHP’li Bulut, “Yerel yönetimlerin güçlü olması, maddi sıkıntılarının çözülmesi, projelerinin desteklenmesi insanlarımıza hizmet sunumu açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da yerel yönetimlerin projelerini hayata geçirme açısından birinci derece müracaat kaynağımızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un başkanlarımızın projelerine ve çözüm bekleyen sıkıntılarına karşı göstermiş olduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ülkemizin, şehirlerimizin, kasabalarımızın topyekün kalkınması için birlikte çalışacağız ve başaracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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