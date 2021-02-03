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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'taki 7 asırlık kavak ağacına koruma talebi

DHA

Tokat'taki 7 asırlık kavak ağacına koruma talebi


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde boyu 40 metreyi bulan 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında yaklaşık 40 metre yüksekliğinde kavak ağacı dikkat çekiyor. Ağacın koruma altına alınmasını isteyen Saraç köyü muhtarı Mehmet Yılmaz, "Ağacımızın kuruyan dalları var. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışardan ağacı görmek için gelenler şaşırıyor" dedi.
Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde Fırtıman mevkisinde bulunan köylülerin gözü gibi baktığı kavak ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Köy sakinleri, 7 metre 30 santimetre çapında, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki ortası oyuk 7 asırlık olduğu belirtilen kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor. 
'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'
Saraç köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Büyüklerimizden 700 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacımızın kuruyan dalları var, ortası oyuk bir şekilde. Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışardan ağacı görmek için geliyorlar. Görenler şaşırıyor, hayretler içinde bakıyorlar. Kuruyan dallarımız düşüyor, köylülerimize zarar da verebilir. Bizim için manevi değeri büyük, sonuçta 700 yıllık ağaç. Köyümüzle özdeşleşmiş durumda" dedi.
Köy sakinlerinden emekli işçi Aşur Koçak (62) ise, "Ağacın bakıma ihtiyacı var. Bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da ayakta kalmasını istiyoruz. Dedelerimizden bize kaldı. Korunması için yetkililerin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Dışardan da ağacımıza yoğun ilgi var. Gelenler fotoğraf çektiriyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2021-02-03 08:11:49

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