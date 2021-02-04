Tokat'ta kış ortasında meyve ağaçları çiçek açtı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu kaysı ve fındık ağaçları çiçek açtı.

Anadolu’da birçok kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçileri endişelendiriyor. Tokat’ın Erbaa ilçesinde beklenen kar yağışının olmaması ve güneşli havanın etkisi ile birlikte meyve ağaçları çiçek açtı. 1012 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluşturduğu ilçede kaysı ve fındık ağaçları çiçeklendi. Arılar çiçek açan ağaçlardan polen toplamaya başladı. Meyve yetiştiricisi Fahri Şahin, Kuruçay Mahallesi'nde yer alan çiftliğinde bulunan meyve ağaçlarının çiçek açtığını söyledi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getiren Şahin, "İnşallah havalar birden soğumaz, don vurmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız” dedi.

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