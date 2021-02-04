Telefon direğinde kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde sokak kedisi, köpeklerden ürkünce kaçarken, telefon direğine tırmandı. Caddede oturanlar, telefon direğinde kedinin mahsur kaldığını görünce Erbaa Belediyesi itfaiyesine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı direğin tepesinden kurtardı. Kontrol edilen kedi, daha sonra sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-02-04 10:31:21



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