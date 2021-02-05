Köyünde kendi müzesini kurdu

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde kendi müzesini oluşturan yaşlı adam nostalji yaşayarak günlerini geçiriyor.

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde belediyeden emekli olan 3 çocuk babası Şahin Çakır (75), çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Köyünde evinin yanına tek katlı bir bina yaptıran Çakır, yaklaşık 15 yıldır biriktirdiği eski eşyaları burada sergilemeye başladı. Kapının üzerine 'Şahin Çakır Müzesi' yazdıran yaşlı adam gününü çoğunu burada geçirmeye başladı. Kurt gölüne gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen müzede yok yok. Tarihe karışan tarım aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, aydınlatmada kullanılan lambalar, eski televizyonlar, radyoları görmek müzede görmek mümkün. Müzeyi gezenler hayatlarında ilk defa gördükleri eski eşyaları tanıma imkanı oluyor. Boş kaldıkça pikap çalıp eski günleri yad eden Çakır, geçmişe yolculuk yapıyor.



Bu müzeyi gezenler çıkmak istemiyor

Çakır, eski eşyaların birçoğunu satın aldığını, birçoğunu çöpten topladığını ifade ederek “Burada 300 yıllık eşyalar var. Burayı gezmeye çevre köylerden gelenler var, gurbetten gelenler var. Burayı gezenler çıkmak istemiyorlar. Müzeyi gezmek ücretiz. Benim baba tarafım Selçuklu'nun oradan bir merak var bizde. Vallahi ben buraya geldikçe ben şu an ana yaşım yetmiş beş, on beş yaşına giriyorum buraya gelince, genceliyorum” dedi. Kendi yaptığı müzesine girdiğinde nostalji yaşadığını belirten Çakır, “Buraya girince eskileri hatırlıyorum. Baba, anam, daha büyüklerimiz nelerle karşılaşmış neler yapmış, neler görmüş bunları hatırlıyor. Bazen ağlamasam da duygulanıyorum. Bunları gördükçe eskilerini hatırlıyorum” diye konuştu.

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