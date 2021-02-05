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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

İHA

Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşında hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın hayatını kaybettiği yorgun mermi olayındaki gizem çözüldü.
Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya gözaltına alınmıştı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi aralandı. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya’nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

Polisin titiz çalışması sonuç verdi
Polis ekipleri yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını inkar etmedi.

Büşra’dan geriye şiir programındaki görüntüleri kaldı
Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programda Zeki Müren'in pranga adlı şiirini seslendirdiği görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın "yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar yer aldı.
Olay, Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada başına yorgun mermi isabet etti .Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Konyar, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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