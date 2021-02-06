Tokat'ta, kavşaklardaki kazalar kamerada



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları, farklı noktalara yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen, yaralananların olduğu ve hasarlı trafik kazaları, KGYS kameralarınca kaydedildi. Geçen yılın Aralık ve bu senenin Ocak aylarındaki kazaların birçoğunun, kavşak noktalarında meydana geldiği görüldü. Otogar kavşağında, hasta taşınan ambulans kavşaktan geçtiği sırada, yeşil ışık yanınca otomobil sürücüsünün yola çıkması sonucu meydana gelen kaza, saniye saniye kaydedildi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde park halindeki otomobile, seyir halindeki başka otomobil arkadan çarptığı an da görüntülerde yer aldı. Kısıtlamaların olduğu günlerde, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana gelen başka kazada ise seyir halindeki minibüs sürücüsü, sağ şeritten giderken yol kenarındaki sokak lambasına çarptı.

Bulvarda akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması ile pazar pazarı kavşağında yaya geçidinden geçmek isteyen kişiye çarpan sürücünün yaklaşık 3 metre araç üzerinde taşıdığı anlar da kayda geçti. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-02-06 08:19:30



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