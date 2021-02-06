Tokat polisi, sokak hayvanlarını unutmadı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çeşitli noktalara mama bırakıp, hayvanları besledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Tokat'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-06 12:56:57



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