Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın babası: Maganda en ağır şekilde cezalandırılsın



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet eden yorgun merminin, tutuklu Ömer Kaya'nın (29) ateşlediği tabancadan çıktığının belirlenmesinin ardından baba İbrahim Konyar, en ağır cezanın verilmesini istedi. Konyar, "Maganda kurşunuyla kaybettik kızımızı. Allah´ım böyle acıları kimseye yaşatmasın. Bilinçsiz silah kullanmaya 'hayır' diyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Aralık'ta, Erbaa'daki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra, alışverişten eve dönerken, yol ortasında aniden yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına, mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Büşra, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

POLİSTEN TİTİZ ÇALIŞMA

Olayın failini belirlemek için polis ekipleri, çalışma başlattı. Merminin geldiği açıdan yola çıkan ekipler, araştırmalarını 4 mahallede yoğunlaştırdı. Kapı kapı dolaşarak, olayın meydana geldiği saatlerde silah sesi duyan olup olmadığını soruşturan polis, araştırmayı Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesine kaydırdı. Bölgeden silah sesi duyulduğu ve boş arazide aracın görüldüğü bilgisi üzerine önce araç ardından da şüpheli Ömer Kaya'ya ulaşıldı. Ekipler, bölgede yaptığı aramada, boş mermi kovanı tespit etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından da Kaya´nın, Hanife Büşra'nın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kaya'nın babasına ait ruhsatlı tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu.

MERMİNİN, ATEŞLENEN TABANCADAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

İlk ifadesinde tabancayla havaya ateş ettiğini kabul eden Ömer Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Olayın ardından Hanife Büşra'yı yaralayan merminin, Kaya'nın ateşlediği tabancadan çıkıp çıkmadığının tespiti için balistik inceleme yapıldı. Hanife Büşra´nın ölümüne neden olan merminin, Ömer Kaya'nın kullandığı silahtan ateşlendiği tespit edildi.

'SAVCI OLMAK İSTİYORDU, BAŞKA BÜŞRA'LAR ÖLMESİN'

Balistik incelemenin tamamlanmasının ardından kızının mezarını ziyaret eden ve Hanife Büşra'nın savcı olma hayali kurduğunu belirten baba İbrahim Konyar, şöyle konuştu:

"Kızımızı kaybettik bu acının tarifi yok. Çok büyük acılar yaşıyoruz tabi ki aile olarak. İstiyoruz ki bir daha böyle şeyler olmasın. Başka Büşra´lar da ölmesin. Kimsenin canı yanmasın istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti adaletine de güveniyoruz. Balistik belli oldu, dün duyduk. Adalete güveniyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan sayın emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok büyük uğraşlar verdiler, bu konuda. Çok teşekkür ediyorum, emniyet mensuplarına ve herkese. Benim kızımın çok büyük hayalleri vardı. Çok zeki bir kızdı. Savcı olmak istiyordu ama bir maganda kurşunuyla kaybettik kızımızı. Allah´ım böyle acıları kimseye yaşatmasın. Bilinçsiz silah kullanmaya 'hayır' diyorum. Kimsenin canı yanmasın. Başka Büşra´lar ölmesin, diyorum."DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-02-06 17:16:53



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