Osmanlı Sultan cinsi tavuklar, hobicilerin gözdesi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu rengi, kafası ve beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor. 1850´li yıllarda nesli tükenen ve 2000´li yılların başında tekrar Türkiye'ye getirilerek üretimine başlanan Osmanlı Sultan cinsi tavuğu bin ile 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk 'Osmanlı Sultan' cinsi tavuk, 1850´li yıllara gelindiğinde Türkiye'de nesli tükendi. Türkiye'de 2000´li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu bir grup hobi tavukçusu tarafından Türkiye'ye geri getirilerek yaygınlaştırıldı.

Tokat'ta bu cins tavukların yetiştiriciliğini yapan Mehmet Bingöl (45), "Osmanlı'da saray sultanlarının, padişahların beslemiş olduğu tavuklarımızdır. Bunların en büyük özellikleri, kafadaki şapka dediğimiz kavuğa benzeyen saç yapıları, sakal yapıları ve ayak yapılarıdır. Bu hayvanlar uysal olup her evde olması lazımdır. Hem ata yadigarı Osmanlı mirası hem de bu hayvanlar sevimli" dedi.

Tavukların fiyatlarının büyüklüklerine göre değiştiği söyleyen Bingöl, "400 ile 500 liradan başlıyor, bin ile iki bin liraya kadar çıkıyor. Bunları görenler hayret ediyor, çok seviyor. Senin saçın yok diyorlar, tavukların saçı var diyorlar. Ben de artık öyle diyorum. 'Benim saçım yok ama tavuklarımın saçı var" diyorum" diye konuştu.

Tokat'ta iş insanı Halim Medres ise, Osmanlı Sultan cinsi tavukları sosyal medyada gördüğünü, çok sevdiğini ve torunlarının pandemi döneminde sevmesi için bahçelerine aldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-07 15:02:12



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