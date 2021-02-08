Sular yükseldi mahsur kaldı, imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sular yükselince ırmakta mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Erbaa ilçesinden geçen Kelkit Çayında suyun aniden yükselmesi sonucu köpek oluşan adacıkta mahsur kaldı. Gelen ihbarı değerlendiren Erbaa Belediyesi itfaiye birimine bağlı kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Botla ırmağa girerek köpeğin bulunduğu yere ulaşan ekipler, suyun kenarında çaresiz bekleyen köpeği kurtardı. İtfaiye eri kucağına aldığı köpeği bota bindirerek kıyıya çıkardı. Bir süredir beslenemediği için açlıktan bitap düşen ve soğuk suda kaldığı için titreyen köpeğe itfaiye ekipleri sahip çıktı. Kurtarma ekiplerinin aracına bindirilen köpek, Erbaa Belediyesi barınağı veterinere teslim edildi.

Kelkit çayına balık tutarken köpeği fark eden Sinan Güzel, "Bir arkadaşımı aradım oda itfaiyeyi arada sağ olsun, hemen ekipler geldi. Görüyorsunuz köpeğin halini çıkardılar teşekkür ederim” dedi.

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