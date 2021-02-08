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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti

İHA

Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin, Tokat Yatırım Destek Ofisi (YDO) tarafından toplam yaklaşık 290 milyon TL olan eğitim, turizm, sağlık, yenilenebilir enerji ile hazır giyim ve konfeksiyon, orman ürünleri, gıda ürünleri, veteriner ilaç ürünleri alanında 55 yatırım teşvik belgesinin başvuru süreçlerinde yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.
15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Karar kapsamında belirlenen destek unsurlarından yararlanılmasına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce genel, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki için elektronik ortamda yatırım teşvik belgeleri düzenleniyor. Kalkınma ajansları bünyesindeki yatırım destek ofislerinin(YDO), destek unsurları kapsamında verdiği hizmetlere yönelik açıklamalarda bulunan OKA Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin, Tokat YDO’nun yatırımcılara verdiği ücretsiz danışmanlık hizmetine dikkati çekerek, “2012 yılından bugüne dek OKA Tokat YDO tarafından Tokat’ta toplam sabit yatırım tutar büyüklüğü yaklaşık 290 milyon TL olan eğitim, turizm, sağlık, yenilenebilir enerji ile hazır giyim ve konfeksiyon, orman ürünleri, gıda ürünleri, veteriner ilaç ürünleri alanında 55 yatırım teşvik belgesinin başvuru süreçlerinde yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi” dedi.
Tokat’ta 2012 yılından bugüne kadar 251 yatırım teşvik belgesi verildiğini açıklayan Şahin, “Yatırımlarda devlet yardımları karar kapsamında Tokat’taki uygulama sonuçları incelendiğinde 2012 yılından bugüne kadar özel sektörde 16 bin 115 kişilik istihdam sağlaması ve 2 milyar 293 milyon 308 bin 488 TL yatırım yapılması öngörülen 251 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği görülüyor. Bu yatırım teşvik belgelerinden 605 milyon 830 bin 94 TL tutarında ve 9 bin 503 kişiye istidam sağlayacak 84 adet yatırımın tamamlama vizesi işlemi yapıldı” diye konuştu.
En fazla yatırım talebi alan ilk üç ilçenin Merkez, Erbaa ve Reşadiye ilçeleri olduğunu ifade eden Şahin, “20122020 yılları arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri arasında yatırım tutarı bakımından, en fazla yatırım talebi alan ilk üç ilçe Merkez, Erbaa ve Reşadiye iken, en fazla istihdam sağlaması öngörülen ilçeler ise toplam 14 bin 422 kişi ile Erbaa, Merkez ve Turhal ilçeleridir” şeklinde konuştu.
Sektörel dağılımda hazır giyim ve konfeksiyonun önde olduğu bilgisini veren Şahin şunları söyledi:
“20122020 yılları arasında özel sektör tarafından alınan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına bakıldığında 12 bin 769 kişilik istihdam öngörüsüne sahip 337 milyon 247 bin 227 TL tutarında 86 adet yatırım teşvik belgesinin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe düzenlendiği dikkat çekiyor. 2020 yılı için düzenlenen teşvik belgelerinin yatırım öngörüsü son sekiz yıllık sürecin en yüksek noktasına ulaşarak 488 milyon 131 bin 434 TL olarak gerçekleşti. Bu çerçevede hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne ait 14 adet belge düzenlenirken; orman ürünleri sektöründe 7 adet, yenilenebilir enerji sektöründe 3 adet, ilaç endüstrisi sektöründe 1 adet, seracılık alanında ise 4 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi.”
Son olarak yatırımcılara yönelik hizmetlerinin devam edeceğini vurgulayan OKA Genel Sekreteri Şahin açıklamasını şöyle tamamladı:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmayı planlayan tüm yatırımcılarımız Kabei Mescit Mahallesi Bekirpaşa Sokak No:11 adresindeki OKA Tokat YDO hizmet binasını ziyaret ederek, 0 356 228 93 60 nolu telefondan ya da ‘tokatydo@oka.org.tr’ eposta adresinden bizlere ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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