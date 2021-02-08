Tokat’ta 262 metruk bina yıkıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan 262 metruk bina bağımlılıkla mücadele amacıyla yıkıldı.

Erbaa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu kararıyla metruk binaların yıkımına devam ediyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, metruk binaların toplanma alanı olarak kullandığına dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele amacıyla tespit edilen metruk binalarının yıkımının devam ettiğini ifade eden Başkan Karagöl, “Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerlerine açık otopark ve yeşil alan oluşturarak Erbaa’ya kazandırıyoruz. Böylelikle hem yıkılma tehlikesiyle hem de bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bugüne kadar toplam 262 metruk binanın yıkımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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