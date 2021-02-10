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Çocukluk hayali, 1973 model Anadol'a gözü gibi bakıyor

DHA

Çocukluk hayali, 1973 model Anadol'a gözü gibi bakıyor


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, klasik otomobil tutkunu öğretmen İlker Kalyon (45), çocukluk hayali olan, 1973 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyor. Kalyon, "Bu araç, benim ailemin ve hayatımın bir parçası oldu" dedi. 
Tokat'ta yaşayan, evli ve 2 çocuk babası, ortaokul öğretmeni İlker Kalyon, çocukluk hayali Anadol otomobili geçen yıl satın aldı. Otomobiliyle yakından ilgilenen Kalyon, düzenli olarak bakımlarını yaptırıp, gözü gibi bakmaya başladı. Klasik otomobil tutkusunun çocukluğunda izlediği belgesellerle başladığını söyleyen Kalyon, "Belgesellerden, filmlerden, kitaplardan etkilendim. Uzun yıllardır da bekliyordum, hayalini kuruyordum ama nasip bu yaşaymış. Bu yaşta bu otomobile sahip oldum. Aynı gözüm gibi bakıyorum. Çocuğum gibi aileden biri gibi düzenli olarak bakımlarını yapıyorum, siliyorum, temizliyorum, estetik olarak ilgileniyorum. Boyasıyla motoruyla her yeri ile ilgileniyorum. Bu benim ailemin ve hayatımın bir parçası oldu" dedi. 
'ÇOK SAĞLAM BİR OTOMOBİL'
Türkiye'de Anadol otomobilin az sayıda olduğunu dile getiren Kalyon, "Benim otomobilim 1973 model. 1984 yılına kadar da üretimi var. Yaklaşık 93 bin civarında da otomobil üretiliyor. Otomobilleri alan Türk milletimiz Avrupa ve Afrika'ya kadar bu otomobille gidiyor. Ne bozuluyor ne de kırılıyor. Çok sağlam bir otomobildir. Bu şekilde 1984 yılına kadar üretiliyor. Aynı zamanda rallide kullanılıyor. Renç Koçibey, Demir Bükey gibi ralli pilotları yetişiyor bu otomobillerle. Dünyada da çok sipariş alıyor. Oradan bu güne kadar geliyoruz. Şu anda da klasik olarak kullanılan çok" diye konuştu.
İlker Kalyon, otomobilini kesinlikle satmayı düşünmediğini de dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-02-10 09:26:50

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