AK Parti'li Yazıcı: 'Yeni anayasa' deyince muhalefet yalpaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Yazıcı: 'Yeni anayasa' deyince muhalefet yalpaladı

DHA

AK Parti'li Yazıcı: 'Yeni anayasa' deyince muhalefet yalpaladı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa ile ilgili, "Anayasayı millet yapar. Millet tarihte bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı" dedi. 
AK Parti Tokat İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla konuşma yaptığı kongreye AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Leyla Usta Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ile Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Zengin, "Kongrelerde bir muhasebe yapıyoruz. Bugüne kadar neyi, nasıl yaptık; bundan sonraki hayallerimizi ortaya koyuyoruz. Dün akşamki hayalimizi gördünüz, uzaya gitmek. Hakikaten 2023, çok yakın bir tarihte uzaya, Ay'a yolculukla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Uzay Ajansı açılışını yaptı; fakat muhalefetin bu konuda yazdıklarını da görmüşsünüzdür. Yani bizim hayallerimiz ile onların hayallerimize verdiği cevap bu hayalleri kullandığı yer arasında çok büyük bir uçurum var" dedi.
Türkiye'yi karıştırmak isteyenler olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Usta Şahin ise "Boğaziçi Üniversitesi üzerinden birtakım eylemlerle Türkiye'yi yeniden karıştırmaya çalışıyorlar. Birileri de kalkıp bizim yaptığımız mücadeleyi 28 Şubat'ta yaptığımız mücadeleyi Boğaziçi'ndeki eylemlerle kıyaslamaya çalışıyorlar. Hiç kıyas götürmeyen bir konudur aslında. Biz o dönemde uğradığımız haksızlığın ve üzerimizde oynanan oyunların davasını yürüttük ve hiçbir zaman şiddete başvurmadık. Tek bir kaldırım taşını dahi yerinden oynatmadık. Tek bir kamu malına ya da özel mala zarar vermedik. Üniversitelerimizden kovulurken sınıflarımızdaki sıralara tek bir çizik atmadık, tek bir cam kırmadık. Biz haklı davamızı haklı yolda sürdürdük. Bugün bu ülkeye hizmet eden insanlar olarak onurumuz ile ayaktayız. Bizim onurlu mücadelemizi kalkıp kimse 3-5 teröristin ortalığı karıştırmak için yaptığı eylemle kıyaslamasın. Buna müsaade etmeyiz. Kalkıp bu mücadeleyi kıyaslayanlar kendi makam ve mevkileri için davasını satan insanlar" diye konuştu.
'MUHALEFET YALPALADI'
Çok partili siyasi tarihinin darbeler tarihi olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Hemen hemen her 10 yılda bir bu ülkede darbeler yapılmış. 60'ta, 70'te öyle muhtıralar, 80 darbesi öyle 97 post modern darbe süreci ve 15 Temmuz 2016. Son iki darbe hariç hepsi hedefine ulaşmış. 2007, 2008'deki o darbe teşebbüsünü 27 Nisan'da muhtıra ile kamuoyuna duyurulan o darbe teşebbüsü, AK Parti liderinin duruşu ile önlenmiştir. Siyasi tarihte ilk defa bir lider ekibi ile birlikte darbe önlemiştir. Sağa sola kaçmamış, ekibi de kaçmamış. Kapının arkasına gizlenmemiş. Darbeyi önlemiştir. Yine 15 Temmuz'da o alçak darbeyi Cumhurbaşkanı'mızın televizyon aracılığıyla yaptığı çağrı ile çıkarak, sabah olmadan bu millet darbeyi önlemiştir. Bunlar tarihe geçecek. Millet egemenliğinin ne kadar üstün, ne kadar önemli olduğunun temel parametreleridir" dedi.
Bugüne kadar 5 anayasa yapıldığını söyleyen AK Parti'li Yazıcı, "Bizim tarihimizde 5 tane anayasamız var, Osmanlı dönemi dahil. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasasıdır. Anayasayı kim yapar? Millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete aittir. Bu hak devredilemez. Asla başka kurumlara, kişilere devredilemez. Millet bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş. Kimi olağanüstü dönemlerde kimi de darbeciler tarafından yapılmış. Şimdi yeniden yepyeni bir anayasa yapalım, deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı, beyni döndü. Yürüyüşümüz hep doğru yolda, doğru istikamette" diye konuştu. 
Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'na seçildi.DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-02-10 16:32:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayat eve sığar tablosu kırmızı alarm vermeye başladı
YEREL HABERLER Hayat eve sığar tablosu kırmızı alarm vermeye başladı
Çocukluk hayali, 1973 model Anadol'a gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Çocukluk hayali, 1973 model Anadol'a gözü gibi ...
Tarım lisesi üniversitede eğitim verecek
YEREL HABERLER Tarım lisesi üniversitede eğitim verecek
Üniversite kampüsü gibi İmam Hatip Lisesi
YEREL HABERLER Üniversite kampüsü gibi İmam Hatip Lisesi
Gençlik merkezi gönüllü gençleri çöpleri topladı
YEREL HABERLER Gençlik merkezi gönüllü gençleri çöpleri topladı
Yarım asırlık köy kütüphanesi, 10 binin üzerinde kitapla hizmet veriyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık köy kütüphanesi, 10 binin üzerinde ...
Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli ...
Tokat’ta 262 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta 262 metruk bina yıkıldı
Hilal'i çıkartınca logo İsrail bayrağına benzedi Zile Belediyesi'nin logosundan hilal çıkartıldı, değiştirilen logonun İsrail ve Yunanistan bayraklarına benzemesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Hilal'i çıkartınca logo İsrail bayrağına benzedi Zile ...
Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Tokat YDO’dan yatırımcılara ücretsiz danışmanlık ...
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
YEREL HABERLER Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Sular yükseldi mahsur kaldı, imdadına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Sular yükseldi mahsur kaldı, imdadına itfaiye ...