Tokat'ta Sultan 2'nci Abdülhamid Han için mevlit



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT Belediyesi tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid Han için Behzat Camisi'nde ikindi namazının ardından mevlit okutuldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid Han, ölümünün 103'üncü yılında Tokat'ta anıldı. Tokat Belediyesi tarafından Behzat Camisi'nde ikindi namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Mevlide katılan vatandaşlar, Abdülhamid Han için edilen duaya iştirak etti.

İslam Halifesi Sultan 2'nci Abdülhamid Han için dua ettikleri söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bizler tarih boyunca insanlığa hep adalet, huzur, barış ve mutluluk taşıdık. Bundan sonra da aynısı olacak. Sultan Abdülhamid Han'ı asla unutmayacağız. Biz unutmadık, unutmayacağız, çocuklarımız ve torunlarımız da unutmamalı. Vefatının yıl dönümünde Sultan 2'nci Abdülhamid Han başta olmak üzere ebediyete göç etmiş bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-10 21:42:55



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