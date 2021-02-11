Tokat'ta sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulanıyor



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşılarının 2'nci dozları yapılmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı'nın 'aşı nakil aracı' ile kentteki hastanelere dağıtıldı. Tokat Devlet Hastanesi'nde başlatılan 2'nci doz aşılama için çocuk ve ortopedi servislerinde 30 aşı odası kuruldu. Bakanlığın öncelik listesinde yer alan sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşılar yapılmaya başlandı. Olası yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran sağlık çalışanları, 30 dakika gözlem altında tutuldu.

Covid-19 aşısının 2'nci dozunu yaptıran Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Demir, "Bugün sağlık çalışanları olarak 2'nci doz aşılarımızın yapılmasına başlandı. Hepimiz bu zorlu süreçte çok mutluyuz. 2'nci doz aşılarımızı olduktan sonra daha bir güvenle daha bir heyecanla çalışacağız. Cuma günü itibarıyla 65 yaş ve 70 yaş başlıyor. Bu hastalıkla mücadelenin en büyük yöntemi aşı. Bakanlığımızın gayretleriyle inşallah bu sürecin üstesinden geleceğiz. Bu süreç bitene kadar sayın bakanımızın da belirttiği gibi maske, mesafe ve temizlik konusundaki tedbirlere uymalarını istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-02-11 10:51:42



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