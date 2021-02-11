Erbaa Belediyesi Zabıtası fırınları denetledi

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde emek ve simit fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Pandemi sürecinde denetimlerini sıklaştıran Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde ekmek ve simit fırınlarda hijyen, gramaj denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde karşılaşılan eksikliklerle ilgili esnaflara uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri kurallara uyan fırıncı esnaflarına ise duyarlılıkları için teşekkür etti.

Halkın sağlığını korumak için gerekli adımları attıklarını, zabıta ekiplerinin de denetimlerle buna katkı verdiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Pandemi sürecinde zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimlerle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimler yapıyoruz. Ekiplerimiz gece saatlerinde fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdiler. Yapılan denetimlerle Erbaalı esnaflarımızın büyük çoğunluğunun kurallara uyduklarını tespit ettik. Denetimlerde görülen eksikliklerle ilgili ise gerekli uyarılar esnaflarımıza tebliğ edildi. Esnaflarımızın büyük bölümünün kurallara uyduğunu görmek ise bizi ziyadesiyle memnun etti. Tüm esnaflarımıza bu hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyor, bereketli ve bol kazanç elde etmelerini temenni ediyorum.” dedi.

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