Suda kayıp-kaçak anında tespit edilebilecek

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Su Yönetim Sistemi” ile kentteki su kayıp ve kaçaklar anında tespit edilebilecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kayıp kaçakların önün geçilmesi için sistem hayata geçirildi. Özel sensörler sayesinde gerçekleştirilen sistem ile insan müdahalesi olmadan su seviyeleri, depo durumları anlık olarak kontrol ediliyor, acil durumlarda sorumlulara bilgi aktarılıyor. Tokat’ta içme suyu problemlerini en aza indirmek için hayata geçirilen su yönetim sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Başkan Eroğlu, “Tokat Belediyesi olarak insanımızın sağlıklı ve kesintisiz su içmesi için 7/24 görevimizin başındayız. Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren altyapıda köklü değişikliklere imza attık. İçme suyu hatlarımızın büyük çoğunluğunu yeniledik. Şimdi de halkımıza kaliteli ve kesintisiz su temini için otomasyon sistemimizi devreye aldık. Su Yönetim Sistemimizle şehrimizdeki tüm depolarımızın takibini anlık olarak yapıyoruz. Sistemimiz içerisinde; enerji yönetimi, su şebekesi ve kayıpkaçak yönetimi, su kalitesi yönetimi, su kaynakları yönetimi ve scada modüllerimiz mevcut. Özel sensörlerimizle hem suyun kalitesini hem de su kaynak miktarını anlık olarak takip ediyoruz. Ani bir durum oluştuğunda ilgili arkadaşlarımıza bildirimler gidiyor ve anında müdahale ediyoruz. Su motorlarımızın sıcaklıklarını, çalışma saatlerini, harcanan enerjiyi, hat basınç durumlarını, yeraltı su seviyesini ve çıkış debilerini anlık takip edebiliyoruz. Ayrıca depolarımızın tek tek anlık raporlarını alarak kayıp kaçak durumlarını takip ediyoruz” dedi.

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