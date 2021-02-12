Tokat’taki örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını 7 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İlçeye 32 uzaklıkta olan İkizce köyünde ormanlık alanda geçtiğimiz gün 17.00 saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler köylülerin yardımı ile yoğun çaba gösterdi. 3 arozözle yapılan müdahale sonucu yaklaşık 2 hektarlık kayın ormanındaki örtü yangını 7 saatlik çalışmanın arından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çocukların yaktığı ateşten çıktığı ileri sürülen yangının kesin nedenin öğrenilebilmesi için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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