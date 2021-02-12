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Tokat’ta, öğretmen akademisi çevrimiçi eğitimine katılan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi işbirliği ile 15 Şubat 2021 tarihleri arsasında öğretmen akademisi çevrimiçi eğitim düzenlendi. ’eakademi Tokat’ projesi kapsamında eğitme katılan TOGÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi. TOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, Prof. Dr. Tahsin İlhan, Doç. Dr. Uğur Akın, Dr. Öğr. Üyesi Hanife Gamze Hastürk, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Kiraz, Dr. Öğr. Üyesi Fazilet Özge Maviş Sevim, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzcan Çığ’a teşekkür belgeleri Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından takdim edildi.

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