Tarihi köprü yanında kitap okuma etkinliği

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde “Tarihi Mekanda Kitap Okuma” etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi üyelerinin ev sahipliğinde “Ayda Bir Aynı Gün Aynı Faaliyet” Okuma etkinliği düzenlendi. Tarihi Boğazkesen köprüsü yanında gerçekleştirilen etkinliğe gençler ilgi gösterdi. Erbaa Gençlik Merkezi Müdürü Göksen Tokatlıoğlu, “Tarihi Mekânda Kitap Okuma” faaliyetine ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Geçen hafta çevre temizliği yaptığımız ve ilçemizin önemli tarihi alanlarından olan, Kale Boğazı’nda bu hafta kitap okuma faaliyeti gerçekleştirerek gençlerimiz ile farkındalık oluşturduk” dedi.

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